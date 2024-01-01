В США два человека погибли при стрельбе во время новогодней вечеринки
По меньшей мере два человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы, которая произошла во время новогодней вечеринки в центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC со ссылкой на полицию.
По ее данным, один из трех пострадавших находится в критическом состоянии.
На текущий момент задержаний совершено не было. Информации о подозреваемых пока нет. Мотив преступления неизвестен.