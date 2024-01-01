Более 600 мигрантов задержали в ходе «новогоднего» рейда в Петербурге

Свыше 600 человек задержали в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь за нарушение миграционного законодательства, передает 78.ru. По данным издания, всего в ходе рейда сотрудниками правоохранительных органов были проверены и доставлены в отделения полиции около трех тысяч жителей.

Как сообщает издание, более 600 человек находятся в России с различными нарушениями миграционного законодательства, в отношении них составлены протоколы об административных преступлениях. При этом в отношении более чем 100 нарушителей полицейские решают вопрос о последующем выдворении за пределы страны.

О масштабной проверке полицией документов на предмет соблюдения правил пребывания в России в Северной столице стало известно утром 1 января. Нарушителей сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства. По словам очевидцев, направляющихся к Дворцовой площади людей пропускали через рамки металлодетектора. В районе Гостиного двора был частично перекрыт Невский проспект.