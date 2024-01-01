"У нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов", - написал он.