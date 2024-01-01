В Киевской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киевской области слышатся мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В киевской городской военной администрации уточнили, что в пригороде Киева работают силы ПВО.
Данных о повреждении объектов военной инфраструктуры пока нет.
Ранее сообщалось, что в столице Украины в третий раз за день звучат сирены воздушной тревоги. Также оповещения звучали в четырех областях республики.
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