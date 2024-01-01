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В Киевской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киевской области слышатся мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Киевской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
© Сотрудник пожарной службы Украины

В киевской городской военной администрации уточнили, что в пригороде Киева работают силы ПВО.

Данных о повреждении объектов военной инфраструктуры пока нет.

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Ранее сообщалось, что в столице Украины в третий раз за день звучат сирены воздушной тревоги. Также оповещения звучали в четырех областях республики.

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