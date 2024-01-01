В Японии произошло новое мощное землетрясение

В префектуре Исикава (центральная Япония) произошло новое мощное землетрясение, пишет ТАСС со ссылкой на данные сейсмологов.

В главном метеорологическом агентстве Японии отметили, что магнитуда толчков составила 4,6.

Ранее сообщалось, что в первый день Нового года в Японии произошла серия мощных землетрясений. В результате сотни зданий получили повреждения, некоторые обрушились.

Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.