Над территорией Брянской области обезвредили два беспилотника

Российские военные сбили над территорией Брянской области обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сначала БПЛА самолетного типа подавили российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянским районом. Позднее также появились данные о том, что над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик.

Богомаз заявил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших среди мирных жителей нет. Он также поблагодарил российских военных за то, что те продолжают защищать регион во время атак ВСУ.