Суд отказал в блокировке YouTube-канала Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отказал предпринимателю и общественному деятелю Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой. Морозов требовал от ООО «Гугл» заблокировать ее YouTube-канал из-за размещенных там роликов с обсценной лексикой, а также взыскать с компании и самой Ивлеевой 10 млн рублей солидарно.

ТАСС информирует, что «Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А.В. и ООО "Гугл" о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать».

Суд определил, что информация, которая содержится в роликах Ивлевой, интересы истца не затрагивает. А сами ролики маркированы по закону 18+, а потому защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра несовершеннолетними. На основании этого иск был отклонен судом в полном объеме.