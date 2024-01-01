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Министр внутренних дел Франции заявил, что в Новый год сгорело 745 автомобилей

Жеральд Дарманен, возглавляющий МВД Франции, на прес-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала CNews, сообщил о том, как в стране прошла новогодняя ночь.

Сотни автомобилей сожгли в новогоднюю ночь во Франции
© globallookpress.com

Вандалы сожгли 745 автомобилей, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек. Об этом пишет ТАСС.

Во Франции за ночь из-за беспорядков задержали 20 человек

Несмотря на солидные цифры, глава МВД отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в 2022 году. Получили ранения, ликвидируя беспорядки, около 40 сотрудников правоохранительных органов, что на 40% меньше, чем годом ранее. В основном это легкие травмы.

«На всей территории страны число задержанных составило 381 человек. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. То есть, эту ночь можно охарактеризовать как относительно спокойную», - сказал министр.

Тем временем в Германии минувшая ночь тоже прошла неспокойно. Так, в ходе беспорядков 15 полицейских получили ранения, более 250 человек были задержаны. В основном беспорядки выражались в опасном применении пиротехнических средств. Как сообщает издание Bild, одна запущенная ракета попала в квартиру жилого дома, спровоцировав пожар.

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