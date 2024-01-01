Сотни автомобилей сожгли в новогоднюю ночь во Франции

Жеральд Дарманен, возглавляющий МВД Франции, на прес-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала CNews, сообщил о том, как в стране прошла новогодняя ночь.

Вандалы сожгли 745 автомобилей, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек. Об этом пишет ТАСС.

Несмотря на солидные цифры, глава МВД отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в 2022 году. Получили ранения, ликвидируя беспорядки, около 40 сотрудников правоохранительных органов, что на 40% меньше, чем годом ранее. В основном это легкие травмы.

«На всей территории страны число задержанных составило 381 человек. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. То есть, эту ночь можно охарактеризовать как относительно спокойную», - сказал министр.