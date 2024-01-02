Выросло число жертв землетрясений в Японии

Число жертв мощных землетрясений в Японии увеличилось до 48 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти префектуры Исикава.

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Уточняется, что спасатели эвакуировали около 60 тысяч жителей таких префектур, как Исикава, Ниигата и других областей. К настоящему времени, по словам генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, выявили почти 120 точек, где жители ждут прибытие спасателей.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

В префектуре Исикава пожары охватили свыше 200 домов, более 100 зданий обрушились, под завалами остаются люди. Также в регион направили Силы самообороны страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра.