В крови капитана разбившегося в Таиланде катера с россиянами обнаружен амфетамин

В крови капитана скоростного катера, в результате крушения которого погибла пятилетняя девочка и пострадали шесть российских граждан в Таиланде, обнаружены следы амфетамина. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Как пишет издание, по данным заместителя главы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсука Сампханпратхи, тест на наркотики выявил нахождение в организме 41-летнего капитана судна вещества, которое относится к категории амфетаминов.

Отмечается, что судмедэксперты сделают повторный анализ для определения точного названия наркотического вещества. Помощник капитана судна также прошел тест на наркотики, результаты которого будут известны позднее.