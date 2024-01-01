В Таиланде в крови капитана разбившегося судна с россиянами обнаружили амфетамин

Следы амфетамина обнаружены в крови капитана скоростного катера, в результате крушения которого в Таиланде в воскресенье погибла пятилетняя россиянка, а также пострадали еще шестеро граждан РФ. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Заместитель главы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхи заявил, что тест на наркотики выявил нахождение в организме 41-летнего капитана судна вещества, которое относится к категории амфетаминов. Судмедэксперты сделают повторный анализ, чтобы определить точное название наркотического вещества. Помощник капитана судна также прошел тест на наркотики, результаты которого ожидаются позднее.