Новый Год в подмосковном Путилково начался с пожара. Искры фейерверка залетели на балкон квартиры. В это время в квартире никого не было.

По словам местных жителей, еще до приезда сотрудников МСЧ России сосед из квартиры выше этажом смог затушить начавшийся пожар.

Как информирует «Московский Комсомолец», это далеко не единственный «новогодний» пожар, возникший из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

Подобные случаи зафиксированы в Санкт-Петербурге, Челябинской области, Камчатском крае.