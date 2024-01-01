В Петербурге в новогоднюю ночь искали нелегальных мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь устроила в центре города массовую проверку документов на предмет соблюдения миграционного законодательства, передает 78.ru. Нарушителей правил пребывания в России сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.

По словам очевидцев, направляющихся к Дворцовой площади людей пропускали через рамки металлодетектора. В районе Гостиного двора был частично перекрыт Невский проспект.

Тем временем в центре Москвы в ночь на 1 января задержали уроженца страны ближнего зарубежья в костюме Деда Мороза, пишет Telegram-канал SOTA (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его данным, правоохранители проводили рейд по выявлению нелегально находящихся иностранцев.