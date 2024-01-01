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В Турции произошло сразу три землетрясения

Сразу три землетрясения произошли в юго-восточной части Турции. Подземные толчки фиксировали на протяжении получаса.

В Турции произошло сразу три землетрясения
© depositphotos.com

По данным ведомства, все случилось в провинции Хаккари. Магнитуда первого землетрясения составила 4,4, второго – 3,5, а третьего – 4,5. Очаг стихии залегал на глубине порядка семи километров.

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ранее "СП" писала, что днем 30 декабря вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тысяч метров.

Эксперты отмечают, что из-за активности вулкана могут быть локальные землетрясения. При этом известно, что наблюдается повышенный уровень выброса вулканических газов.

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