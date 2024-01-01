Житель Донецка рассказал о первых секундах обстрела ВСУ
Житель Донецка рассказал о первых впечатлениях о массированном обстреле Вооруженными силами Украины центра города. Ему сначала показалось, что был салют. Об этом местный житель сообщил журналистам.
«Вышел покурить на балкон и как жахнуло. Я думал салют сначала, а потом стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — передает РИА Новости слова Константина, который живет в Донецке.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что ранены 13 жителей.