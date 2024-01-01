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Житель Донецка рассказал о первых секундах обстрела ВСУ

Житель Донецка рассказал о первых впечатлениях о массированном обстреле Вооруженными силами Украины центра города. Ему сначала показалось, что был салют. Об этом местный житель сообщил журналистам.

Житель Донецка рассказал о первых секундах обстрела ВСУ
© ТАСС

«Вышел покурить на балкон и как жахнуло. Я думал салют сначала, а потом стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — передает РИА Новости слова Константина, который живет в Донецке.

Число жертв при обстреле Донецка увеличилось

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что ранены 13 жителей.

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Денис Пушилин
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