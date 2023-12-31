Фейерверк стал причиной пожара в жилом доме в Улан-Удэ

В Улан-Удэ загорелся балкон в квартире на девятом этаже 16-этажного жилого дома, сообщили в МЧС России. По информации спасателей, причиной возгорания стал запущенный во дворе фейерверк.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Нижнем Новгороде госпитализировали мужчину, он получил рваные раны левой кисти из-за неудачного использования пиротехники. Пострадавший попытался взорвать «Корсар» в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, сообщалось о задержании двоих жителей Усть-Донецка, нарушивших запрет на использование фейерверков. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысячи рублей или лишения свободы сроком на 15 суток. Ограничение на запуск пиротехнических изделий действует в регионе до 1 марта 2024 года.