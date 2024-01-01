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На Украине штурмом взяли квартиру из-за фейерверка

В украинском городе Чернигове патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На Украине штурмом взяли квартиру из-за фейерверка
© globallookpress.com

По данным источников издания, наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов.

«В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — подчеркнула газета.

На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. Они штурмом взяли квартиру и обнаружили там четырех мужчин.

31 декабря в Киеве неизвестные запустили салют во время воздушной тревоги, проигнорировав запрет на запуск фейерверков по всей Украине. Инцидент произошел в жилом массиве Осокорки на юго-востоке украинской столицы.

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