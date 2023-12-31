Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова

Сотрудники и переводчица телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове. Об этом сообщается на сайте немецкого СМИ.

Они находились в отеле «Харьков Палас» во время российского удара, который, по данным Минобороны, был нанесен по иностранным наемникам и офицерам Главного управления разведки (ГУР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Телеканал уточнил, что пострадала переводчица, у нее зафиксированы переломы. Она получила травму в холле отеля и, как позже выяснилось, у нее сломано ребро и три позвонка, уточнила репортер ZDF Алисия Юнг.

«Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», — добавила журналистка.