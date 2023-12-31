В Турции зафиксировали три землетрясения за полчаса

Два землетрясение произошли в Турции в течение получаса после фиксации первого. В 19.37 управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о землетрясении магнитудой 4,4, которое произошло в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Второе землетрясение магнитудой 3,5 случилось в 19.52 в Хаккари, а через 13 минут еще и третье, магнитудой 4,5. Данные приведены на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Не уточняется о пострадавших и разрушениях. Провинция Хаккари лежит на высоте 1700 метров над уровнем моря и включает в себя 4 района, там живет примерно 237 000 человек.