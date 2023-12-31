В Германии сорвали попытку нападения на Кельнский собор

Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

Как 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщали СМИ, исламисты планировали теракты в Кельне, Вене и Мадриде. В этой связи ранее был задержан один человек. Как теперь выяснилось, предположительно, он планировал теракт не один.