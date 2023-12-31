В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что ранее в этот день в городе уже звучали сирены воздушной тревоги.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — написал губернатор.
Развожаев напомнил, что после объявления тревоги жителям следует проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В частности, необходимо отключить газ, воду, электричество.
В 19:20 мск губернатор разместил публикацию об отмене воздушной тревоги.
На фоне тревоги также снова было перекрыто движение по Крымскому мосту. Власти пояснили, что это является временной мерой и призвали автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.