В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Отмечается, что ранее в этот день в городе уже звучали сирены воздушной тревоги.

Развожаев напомнил, что после объявления тревоги жителям следует проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В частности, необходимо отключить газ, воду, электричество.

На фоне тревоги также снова было перекрыто движение по Крымскому мосту. Власти пояснили, что это является временной мерой и призвали автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.