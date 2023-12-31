Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, пишет ТАСС со ссылкой на ЕССЦ.

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Эпицентр располагался на расстоянии 81 км к северо-востоку от города Байинь с населением около 294 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, что ранее в КНР землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в мае 2023 года в провинции Юньнань.