Удар молнии в диспетчерскую башню сорвал работу аэропорта Бреста
Аэропорт Бреста (департамент Финистер, запад Франции) приостановил работу после удара молнии в башню управления полетами во время урагана «Жеральдин». Об этом пишет телеканал BFMTV.
По данным телеканала, воздушная гавань не принимает самолеты. Все рейсы, намеченные на воскресенье, 31 декабря, отменены.
Журналисты отметили, что «нет никакой уверенности, что полеты получится возобновить в понедельник».
Напомним, что ураган ударил по французским западным департаментам в ночь на воскресенье. Скорость ветра достигала 38 м/с. Около 4 тыс. домохозяйств в Бретани остались без электричества.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Барнаула и Оренбурга произошли ЧП, были задержаны несколько рейсов.
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