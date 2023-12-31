Удар молнии в диспетчерскую башню сорвал работу аэропорта Бреста

Аэропорт Бреста (департамент Финистер, запад Франции) приостановил работу после удара молнии в башню управления полетами во время урагана «Жеральдин». Об этом пишет телеканал BFMTV.

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По данным телеканала, воздушная гавань не принимает самолеты. Все рейсы, намеченные на воскресенье, 31 декабря, отменены.

Журналисты отметили, что «нет никакой уверенности, что полеты получится возобновить в понедельник».

Напомним, что ураган ударил по французским западным департаментам в ночь на воскресенье. Скорость ветра достигала 38 м/с. Около 4 тыс. домохозяйств в Бретани остались без электричества.