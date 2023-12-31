Актриса Ирина Малышева перевела мошенникам 21 тысячу рублей

"Думаю, ну ладно, лучше возврат, а потом заказ на другую сумму. Присылают ссылку возврата: там фигурирует уже другой банк. Я им пишу - а зачем вам вот этот банк, когда я могу прислать вам номер карты? Нет, так мы тоже не можем, банк берет большие проценты", - вспомнила звезда.