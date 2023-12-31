В центре Екатеринбурга загорелся ресторан

В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 58А загорелся ресторан Gosti. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.