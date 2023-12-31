В Екатеринбурге произошел пожар в ресторане "Гости"

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в ресторане "Гости". Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти. По данным журналистов, на месте находятся пять машин. На кадрах с места происшествия заметен густой дым.

Информация о причине пожара не сообщается. Как сообщает МЧС, горит кровля здания. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

"До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало", – сообщается в публикации.

Сообщается, что рядом с рестораном произошло еще одно возгорание. По словам очевидцев, пожарные "оцепили квартал".