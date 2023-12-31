Катер с туристами из России столкнулся со скалой в Таиланде

В районе острова Майтон (провинция Пхукет) туристический катер с туристами из России столкнулся со скалой, рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени (11:00 мск).

По его данным, «одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы» в местные клиники.