Катер с туристами из России столкнулся со скалой в Таиланде
В районе острова Майтон (провинция Пхукет) туристический катер с туристами из России столкнулся со скалой, рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат отметил, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени (11:00 мск).
По его данным, «одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы» в местные клиники.
Ранее сообщалось, что в Таиланде 21 россиянин пострадал при столкновении катера с бетонной конструкцией, установленной в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины.
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