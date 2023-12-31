В Перми приземлился самолет, на котором заметили пятна крови

В Перми во время осмотра самолета, следовавшего из Махачкалы, специалисты обнаружили пятна крови. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Осмотр проводили после полета. На одном из обтекателей и фюзеляже нашли кровь. Помимо этого, специалисты заметили вмятину глубиной 20 миллиметров.

Как сообщает URA.RU, вероятной причиной появления пятен и вмятины могут быть птицы.