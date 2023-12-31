Гладков назвал последствия обстрела поселка со стороны ВСУ

«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью», — отметил Гладков.

Глава региона заметил также, что при обстреле пострадала женщина, продавец магазина. Врачи экстренно госпитализировали ее в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением головы.

Оперативные службы и аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, констатировал губернатор.

Напомним, что ВСУ третий день ведут обстрелы Белгородской области. В результате ударов погибли 26 человек — один в ночь на субботу, 30 декабря, 24 — при дневном обстреле Белгорода в субботу, один — при атаке на Красное.