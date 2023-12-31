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Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности

Мэрия Белгорода заявила об объявлении сигнала о ракетной опасности.

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности
© РИА Новости

«РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в Telegram администрации.

После обстрела Белгорода в больницах остаются 109 человек

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

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