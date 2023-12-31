Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности
Мэрия Белгорода заявила об объявлении сигнала о ракетной опасности.
«РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в Telegram администрации.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.