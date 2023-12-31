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Хуситы взяли на себя ответственность за удар по контейнеровозу Maersk

Военизированная группировка хуситов Ансар Алла взяла на себя ответственность за удар по контейнеровозу компании Maersk. Об этом пишет РИА Новости.

Хуситы взяли на себя ответственность за удар по судну Maersk
© Газета.Ru

Речь идет о судне Hangzhou.

До этого США потопили три судна, атаковавших контейнеровоз Maersk.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), в 6:30 по местному времени (совпадает с московским) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй менее чем за 24 часа сигнал бедствия, который сообщил об атаке со стороны четырех малых лодок хуситов.

Отмечается, что хуситы обстреляли Hangzhou с расстояния 20 метров и пытались проникнуть на судно, но были встречены ответным огнем. Кроме того, направленные на место вертолеты США также подверглись обстрелу. Вертолеты открыли огонь, три лодки были потоплены, четвертая ретировалась с места событий.

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