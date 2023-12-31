Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
Более 130 человек пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины Белгорода, из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка", - говорится в сообщении.
В федеральные медучреждения Москвы госпитализировали 25 человек в тяжелом состоянии: среди них 6 детей, сообщил Минздрав России.