Спецборт МЧС России доставит в столицу шесть детей и 19 взрослых, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе отметили, что оснащенный современным оборудование самолет уже вылетел из Белгорода.

Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас», психологи, специалисты Минздрава России.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что после обстрела Белгорода были госпитализированы 109 человек, 22 из них поступили в больницы в тяжелом состоянии.