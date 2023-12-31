В Курской области сообщили о повреждениях после обстрела ВСУ

После обстрела Курской области со стороны Украины поврежден газопровод
Газопровод поврежден в деревне Городище Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод", - написал он.
По словам губернатора, бригады газовиков и электриков выехали на место.
"Окажем помощь собственнику в ремонте и восстановлении жилья", - добавил Старовойт.