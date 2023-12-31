В Курской области сообщили о повреждениях после обстрела ВСУ

"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод", - написал он.