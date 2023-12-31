После обстрела Белгорода в больницах остаются 109 человек

"Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключены были несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было. Из 109 стационарных больных 22 пациента "тяжелых", - сказал министр.