Раскрыто еще одно последствие украинских ударов по Белгороду

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому Белгороду пострадала женская гимназия. О еще одном последствии атаки ВСУ сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Из-за ракетного удара в здании женской гимназии выбило окна и образовались трещины на стенах.

Телеканал также раскрыл, что родители учащихся помогли привести в порядок здание образовательного учреждения.

Обстрел Белгорода украинской армией велся с вечера 29 декабря и закончился днем 30 декабря. По данным Минобороны России, ВСУ использовали ракеты «Ольха» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire, произведенные Чехией. При этом в ведомстве уточнили, что большая часть ракет и снарядов были перехвачены, по Белгороду попали несколько из них.