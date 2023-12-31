В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога, рассказал в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее воздушная тревога звучала в Белгородской области.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — предупредил губернатор.
Глава города также напомнил о том, что на время объявления тревоги жителям следует проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома.
По данным агентства, на фоне тревоги, было перекрыто движение по Крымскому мосту.
Власти призвали автовладельцев, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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