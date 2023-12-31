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В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги

В Севастополе объявлена воздушная тревога, рассказал в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА «Новости».

В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
© РИА Новости

Ранее воздушная тревога звучала в Белгородской области.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — предупредил губернатор.

Глава города также напомнил о том, что на время объявления тревоги жителям следует проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома.

По данным агентства, на фоне тревоги, было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Власти призвали автовладельцев, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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