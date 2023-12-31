Следователь СК погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

"30 декабря в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин, который 19 ноября 2023 года был прикомандирован к военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих", - сказали в СК.