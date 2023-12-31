В Смоленске неизвестный выстрелил в голову десятилетнему мальчику

В Смоленске полиция разыскивает человека, который выстрелил по десятилетнему ребенку. Об этом сообщает сообщество "Подслушано Смоленск" во ВКонтакте.

Инцидент произошел в микрорайоне Королевка. По словам матери пострадавшего, вместе с другом ее сын играл во дворе. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по мальчику из неизвестного оружия. Причины такого поступка неизвестны.

На кадрах с места произошедшего заметно, как дети играют вдвоем около снега. В какой-то момент по одному из них стреляет неизвестный.