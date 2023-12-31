СМИ: в аэропортах Оренбурга и Барнаула произошли ЧП

В аэропортах Оренбурга и Барнаула произошли ЧП. Сотни пассажиров не смогли вылететь из этих городов ночью и утром, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в авиагавани Барнаула в ночь на 31 декабря отключили свет. На фоне этого последовали задержки рейсов. В аэропорту Оренбурга замкнуло высоковольтный кабель. В связи с этим была произведена общая эвакуация.

«В настоящее время аэропорт входит в нормальный режим работы. Один рейс уже обслужили, два вылетели к нам из Москвы», — цитирует ТАСС пресс-службу воздушной гавани Оренбурга.

В аэропорту уточнили, что в городе в субботу, 30 декабря, наблюдались сложные метеоусловия. В связи с этим часть рейсов были задержаны, часть перенесены, несколько самолетов, направлявшихся в Оренбург, ушли на запасной аэродром.

В пресс-службе пояснили, что, кроме того, на стройплощадке рядом с пассажирским терминалом в ночь на 31 декабря произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля и возникло задымление.