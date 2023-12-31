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В Свердловской области ребенок напоролся на крупную щепу на горке и попал в больницу

В Свердловской области 12-летний ребенок получил серьезную травму во время катания на горке. Об этом сообщает Прокуратура региона.

В Карпинске 12-летний мальчик травмировался при скатывании с горки
© Телеграм-канал «Вечерний Карпинск»

Инцидент произошел в городе Карпинск. Мальчик скатился по конструкции и порвал одежду при столкновении с деревянной щепой. В результате элемент нанес рваную рану нижней трети туловища.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали ребенка.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам специалисты примут необходимые меры.

По словам представителей ведомства, на этой же горке ранее получил травму головы пятилетний ребенок.

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