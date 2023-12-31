Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24
Число мирных жителей, погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, выросло до 24. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 22 погибших.
"В Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30 [мск], погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь ", - написал он.