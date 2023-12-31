Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек
Число жертв в результате удара войск Украины по Белгороду выросло до 22 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.
«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — написал он. Губернатор пояснил, что один из пострадавших скончался в больнице этой ночью от полученных травм.
Гладков выразил соболезнования его родным и близким. Он также уведомил, что из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их намереваются отправить в федеральные клиники.
Как говорится в сообщении, в результате обстрела повреждены 381 квартира, 30 многоквартирных домов, несколько частных домов и множество автомобилей.