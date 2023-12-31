Мэр Владивостока отменил фейерверки после обстрела Белгорода ВСУ

Мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с трагическими событиями в Белгороде. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

Глава города выразил соболезнования родным и близким тех, кто попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Празднование Нового года в столице Амурской области также пройдут без праздничного фейерверка из-за обстрела Белгорода.

Об этом заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале. Он счел фейерверк "неуместным". До этого Магадан отменил новогодние гуляния из-за Белгорода. По мнению мэра города Юрия Гришана, сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Накануне в Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мероприятий не будет на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, в Белгороде и Яковлевском городском округе.