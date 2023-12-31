Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6,5 километров

На Камчатке вновь отмечают активность вулкана Ключевской, он выбросил пепел в первый раз на высоту 5,5 километров, во второй - на 6,5 км. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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«Шлейф пепла протянулся на 71 км на северо-запад от вулкана», - говорится в сообщении Института в Telegram-канале.

Уточняется, что вместе с выбросом сохраняется «оранжевый» уровень авиационной опасности. При этом есть угроза как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Вулкан Ключевской находится на востоке Камчатки в 360 километрах от города Петропавловск-Камчатский.