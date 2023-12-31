Последствия удара ВСУ в Белгороде ликвидируют более 250 волонтеров

Более 250 волонтеров привлечены к ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Уборкой города занимаются... более 250 волонтеров», — написал он. Кроме того, для обеспечения мер безопасности к делу привлечены сводные отряды территориальной самообороны Белгорода и Белгородского района. Гладков прикинул, что в целом город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека.

Губернатор также указал, что мэр города Валентин Демидов и городская администрация не перестают контролировать работу по ликвидации последствий атаки, оценке ущерба, уборке и взаимодействию с пострадавшими. Ответственные заместители закреплены за каждым сектором города.