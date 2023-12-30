В Смоленске ребенку выстрелили в голову во время прогулки

В Смоленске неизвестный выстрелил ребенку в голову во время прогулки, сообщает Telegram-канал Readovka. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Избежать тяжелых последствий помогла зимняя шапка.

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По данным канала, двое десятилетних друзей гуляли во дворе дома, когда один из них внезапно получил выстрел в голову. Предположительно, стрельба велась из рогатки или дальнобойной пневматики. На опубликованном видео дети после случившегося осматриваются по сторонам, пытаясь понять, кто и откуда вел стрельбу, однако вскоре покидают место происшествия.

Сообщается, что снаряд попал ребенку в центр макушки. Смягчить последствия ранения помогла теплая шапка на голове мальчика. Мать пострадавшего сообщил об инциденте в полицию.

Ранее в Москве госпитализировали 11-летнего школьника с травмой руки, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой. По предварительным данным, ребенок пострадал, когда в отсутствие взрослых зажег дома петарду. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка. Ведомством установлен магазин, где школьник купил пиротехнику, и его владелец.