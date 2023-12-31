МЧС России: Число погибших в Белгороде увеличилось до 20 человек
Число погибших в Белгороде после ударов ВСУ выросло до 20 человек. Об этом говорится в сообщении МЧС России. Пострадали более 111 жителей города.
Напомним, что украинская армия обстреляла город несколькими ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами и снарядами Vampire.
Как заявили в МИД России, за этим терактом стоит Великобритания. "Британия, которая в месте с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям", - отметила представитель ведомства Мария Захарова.
Осудили удар ВСУ по Белгороду и в офисе генсека ООН. Там заявили, что нападения на гражданскую инфраструктуру и граждан должны быть немедленно прекращены. По словам организации, это нарушает международное гуманитарное право.