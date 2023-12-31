Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород повреждены 30 домов и 344 квартиры

В результате удара украинской армии по Белгороду повреждения получили 30 многоквартирных домов и 344 квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах», — написал он в Telegram.

Гладков подчеркнул, что оценка ущерба продолжается.

По последним данным, число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ составляет 21, трое из них — дети.