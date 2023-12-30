Рейсы через Ла-Манш отменили из-за затопления тоннелей

«Из-за затопления тоннеля на высокоскоростной линии недалеко от Лондона мы вынуждены отменить все наши поезда по маршруту в/из Лондона в субботу, 30 декабря. Сегодня на наших станциях очень много народу. Пожалуйста, не приходите на вокзал, если у вас нет действительного билета для поездки», — подчеркнули в Eurostar.