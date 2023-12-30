Рейсы через Ла-Манш отменили из-за затопления тоннелей
Компания Eurostar временно отменила рейсы в Лондон и обратно из-за частичного затопления тоннелей под Темзой в графстве Кент на юге Великобритании. Об этом пишет The Times со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе пояснили, что отменены 29 рейсов из Лондона в Париж, Брюссель, Амстердам и обратно.
«Из-за затопления тоннеля на высокоскоростной линии недалеко от Лондона мы вынуждены отменить все наши поезда по маршруту в/из Лондона в субботу, 30 декабря. Сегодня на наших станциях очень много народу. Пожалуйста, не приходите на вокзал, если у вас нет действительного билета для поездки», — подчеркнули в Eurostar.
Инженеры, занятые в восстановлении тоннелей, сообщили, что уровень воды постепенно снижается. Они добавили, что на пике затопления объем воды был «беспрецедентным».
На фоне отмены рейсов, заметил автор статьи, сотни путешественников застряли на лондонском международном вокзале Сент-Панкрас и Северном вокзале в Париже.
Австралийка Джорджина Беньямин рассказала, что заплатила за дорогой отель с видом на Эйфелеву башню. Она добавила, что не знает куда идти, не знает, где ей остановиться.
В Eurostar заметили, что «компания крайне сожалеет о непредвиденных проблемах, затрагивающих наших клиентов и услуги».